Grant Wahl: Hermano del periodista se retractó sobre sus sospechas de asesinato contra Qatar

La lamentable muerte de Grant Wahl en plena Copa del Mundo conmocionó al planeta, sobre todo después de las declaraciones de su hermano, quien dijo sospechar que había sido asesinado en Qatar.

Sin embargo, ahora se ha retractado de sus palabras y aseguró que no tiene nada seguro, por lo que todo lo dijo en el calor y dolor del momento.

"En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro"

"Nuestra familia esperará noticias de los médicos estadounidenses y confiamos en que la gente del Gobierno estadounidense con la que hemos estado en contacto está haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener respuestas", aseguró el hermano de Grant Wahl.

Con anterioridad, a través de redes sociales, se difundió un video donde Eric aparece frente a la cámara y al borde del llanto mientras explica que él es gay, razón por la cual Grant usó una playera de arcoíris en tierras qataríes, motivo por la que sospechaba del asesinato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KHALID AL MISSLAM, SEGUNDO PERIODISTA QUE MUERE EN QATAR