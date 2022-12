Bruno Petkovic previo al Croacia vs Argentina: "No tenemos un plan para frenar a Messi"

Bruno Petkovic mencionó en conferencia de prensa que Croacia no tiene un plan especial para frenar a Lionel Messi en el juego contra Argentina de las Semifinales del Mundial de Qatar 2022.

"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", mencionó el delantero.

Bruno Petkovic fue quien marcó el gol con el que Croacia le empató a Brasil en los últimos minutos del tiempo extra, para después ganarle en una dramática tanda de penaltis.

"Soy consciente de lo que significó. No sé que podría igualar ese sentimiento. Espero descubrirlo en las Semifinales y tal vez después", agregó.

Lionel Messi es el autor de cuatro de los nueve goles que tiene Argentina en la Copa del Mundo: en la Fase de Grupos le anotó a Arabia Saudita y México, en los Octavos de Final a Australia y en los Cuartos de Final a los Países Bajos.

