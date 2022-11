Cristiano Ronaldo advierte al mundo: "Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi"

Qatar 2022 puede ser el escenario en donde por fin culmine la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues existe un camino que llevan a Argentina y Portugal hasta la Final. Es por eso que CR7 sabe esto y ya advirtió que quiere eliminar y mandar a casa a ‘La Pulga’.

"Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver, sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el futbol sería más"

CRISTIANO RONALDO ADVIERTE QUE PORTUGAL PUEDE DAR LA SOPRESA EN QATAR 2022

El ‘Comandante’ sabe que Portugal no es favorito para levantar la Copa del Mundo, a pesar de que ya logró llevar a su país a ser campeón de la Euro y la UEFA Nations League, aún no están en la elite de las selecciones del ‘Viejo Continente’. Sin embargo, esto solo motiva más a Cristiano y sabe que tienen todo para ser campeones del Mundo.

“Los favoritos son Brasil, Argentina, Francia y Alemania, son los que siempre tienen más posibilidades de ganar o los que tienen una mayor cuota de favoritismo para todo el mundo. Pero en 2016 tampoco daban nada por Portugal y al final ganamos. Siempre puede haber sorpresas”.

Para ser Campeón del Mundo hay que ir paso a paso, eso lo sabe Cristiano que pese a soñar en grande, sabe que primero deben enfocarse en Ghana, el país africano que será el primer rival de los portugueses en el Grupo H.

“Portugal tiene un potencial enorme y todos aquí creemos en esto. Si vamos a ganar, ya veremos, pero tengo esa esperanza y ese sentimiento. Lo que nos dicen las grandes competiciones es que hay que pensar con calma, partido a partido. Debemos empezar bien la fase de grupos, en el primer partido contra Ghana, que será el más duro. Es importante empezar con el pie derecho para ganar confianza”, finalizó.

