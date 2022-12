Qatar 2022: Cristiano Ronaldo aclaró su enojo al ser sustituido ante Corea del Sur

Cristiano Ronaldo fue sustituido al minuto 65 en el partido de la Fase de Grupos de Qatar 2022 ante Corea del Sur. Al salir de la cancha, el exjugador del Manchester United mostró enojo, pero no porque su entrenador lo sacó del juego, sino por una discusión con un rival.

"El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, dijo El Bicho al final del juego y argumentó que "no tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha".

Además, el astro portugués aseguró que ahora lo más importante es que el equipo debe estar unido.

"Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza", dijo CR7.

Portugal se enfrentará a Suiza en los Octavos de Final del Mundial Qatar 2022, el martes 6 de diciembre a las 13:00 horas, hora del centro de México.

