Pavel Pardo a Cuauhtémoc Blanco: "Me quede fuera de un Mundial, pero la responsabilidad fue mía"

Pavel Pardo, mundialista en 2006 por la Selección Mexicana de Futbol, no tuvo reparo en opinar sobre el rencor acumulado que su excompañero de Selección y de las Águilas del América mantiene sobre su no llamado al Mundial de Alemania 2006.

David Medrano cuestionó a Pardo sobre si los líderes en 2006 habían sido los causantes de que Blanco no fuera al Mundial, versión que mantiene el ex10 americanista.

"No sé por qué Cuauhtémoc sigue diciendo eso, me extraña porque conocemos a La Volpe. Imagínate si a ese grupo de jugadores nos habría dejado tener ese poder de decidir por encima de él quién sí y quién no va, por favor. El técnico es el que decide y punto", aseguró Pardo.

Respondiendo a la pregunta Pavel recordó que Javier Aguirre no lo llamó para Corea-Japón 2002, a dos décadas de distancia Pardo reflexionó sobre el asunto y aseguró que en su momento no repartió culpas.

"Como jugador también hay que hacer el autoanálisis, yo me quedé afuera de un Mundial (2002 con Javier Aguirre), sí me molesté al principio con el Vasco, pero entendí que la responsabilidad fue totalmente mía", aclaró "El bebé"

Previo a Qatar 2022 Javier Hernández quedaría fuera del Mundial por decisión de Martino, aunque se dice que serían los jugadores quienes no quieren al Chicharito en la Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ¿CÓMO SE DICE 'VIVA MÉXICO CABR**ES' EN ÁRABE?