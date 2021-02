Alexis Vega: Acusado por un preparador físico de deberle dinero

Alexis Vega, jugador de Chivas, fue acusado por un preparador físico particular de no haberle pagado una semana de sesiones particulares.

En un video, Fernando Castillejos se quejó de su trabajo como preparador físico con futbolistas los cuales le pedían bajar el costo de las sesiones.

Tercera - que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho. Cuarta - mínimo me hubiese gustado que así como tuvo los para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas. — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) February 24, 2021

"Alexis Vega de las Chivas me sigue debiendo una semana completa de entrenamientos, no me lo ha pagado y su hermano no me contesta y él tampoco me contesta", confesó el preparador físico.

Alexis Vega respondió al video desde su cuenta de Twitter aclarando que Fernando nunca lo entrenó, que las clases se las dio a su hermano y que ya había saldado la deuda.

"Primero, a mi ni en sueños me entrenó; segundo, entrenó a mi hermano y afirmó que él se fue sin pagarle, pero ayer que vi el video dije, ahora está resentido y frustrado. Ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal", escribió Alexis Vega.