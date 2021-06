Alexis Vega dio a conocer el sexo de su segundo bebé

Alexis Vega, delantero de las Chivas, compartió a través de sus redes sociales que su esposa está esperando un bebé varón.

Con su hija entre sus brazos, Alexis Vega vio junto a su esposa como un humo de color azul empezó a salir del césped confirmando la noticia de que la pareja espera un niño.

"No hay nada tan emocionante como esperar tu llegada Alexander. Con la llegada de mi segundo hijo aprendí, que el amor no se reparte sino se comparte. También que el corazón no se divide sino se multiplica", escribió en su cuenta de Instagram.

"Hijo, te estaremos esperando con mucha ilusión para darte todo el amor que te mereces. Gracias por ser parte de este momento", agregó Alexis Vega.

Alexis Vega es uno de los elementos más importantes dentro de la Selección Mexicana que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.