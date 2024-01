Alexis Vega se prepara para su debut con Toluca con tenis 'de Barbie'

Alexis Vega aún no está listo para jugar con su nuevo equipo Toluca. El delantero no fue convocado para disputar el encuentro ante Puebla el viernes por la noche, sin embargo, eso no evitó que se llevara los reflectores.

En una foto compartida por el equipo en redes sociales, se puede ver al delantero mexicano entrenando para poder jugar sus primeros minutos en el Clausura 2024. A pesar de que a Alexis se le ve en buena condición fueron sus tenis los que llamaron la atención de los aficionados.

En la foto se puede ver al delantero de Toluca conduciendo el balón. Como de costumbre el futbolista vestía unos tenis Nike, sin embargo, tenían un diseño exclusivo que no se había visto en otros tenis.

Con los Oscars a la vuelta de la esquina, el futbolista decidió honrar a una de las películas más taquilleras del 2023 en Barbie En los tenis blancos se puede ver la típica marca de la muñeca.

El futbolista tendrá que esperar al menos una semana más para poder debutar con su nuevo equipo.

I'm a Barbie girl, in the Barbie world Alexis Vega derrochando calidad en el entrenamiento del Toluca con los tachones de Barbie. Life in plastic, it's fantastic... @TolucaFC pic.twitter.com/fkLnTRZR6u — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 27, 2024

