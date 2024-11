¡Anda fino! José Saturnino Cardozo gana lujoso auto como golfista

No hay duda que el talento no se compra, y así lo demostró José Saturnino Cardozo quien no solo demostró su talento como futbolista sino como golfista.

Así es, el ‘Príncipe Guaraní’ dio cátedra en el campo de golf, dejando asombrados a los acompañantes luego de registrar hoyo en uno.

El paraguayo tomó el palo de golf como si hubiese tomado el balón con los botines desde medio campo para enfilarse a encarar al guardameta pero esta vez hizo volar la pelota para caer en el green y hacer la gesta.

Todo esto luego de su hazaña en el Atlas Country Club, donde se mostró sorprendido de acción nunca antes vista.

Pero el triunfo no quedó ahí, y es que el exdelantero del Toluca se llevó una jugosa recompensa por el logró con un porsche con el que presumió minutos después.

Pepe Cardozo es uno de los últimos grandes extranjeros que han llegado al futbol mexicano, el ‘Príncipe Guaraní’ quien ostenta más goles en un torneo corto, realizado en el Apertura 2002 con 29 anotaciones.

