Cardozo: 'La gente no se olvida de lo que haces contra América'

Para ‘Pepe’ Cardozo jugar contra el América es de gran relevancia, pues considera que los partidos frente a las Águilas marcan a cualquier jugador.

"Son partidos claves y que marcan la diferencia, cuando un jugador juega bien contra ese tipo de equipos como el América quedan en el recuerdo y en la memoria de la gente, que era lo que yo buscaba, sabía que esos partidos te marcan de por vida y la gente difícilmente se va a olvidar de lo que hiciste contra el América", declaró para RÉCORD.

Pese la gran rivalidad que se ha creado entre ambas instituciones, Cardozo aclaró que una victoria de los Diablos Rojos ante los azulcremas no salvaría la temporada, pues la obligación de este equipo es estar peleando títulos y Liguillas.

"Toluca tiene salir a ganar estos partidos que marcan la diferencia y que al aficionado le encanta ganarle al América, pero tiene que entender el jugador que siempre tienes que estar peleando para entrar a la Liguilla, no puede estar pensando en ganar solamente un partido y eso te va a salvar el año. Toluca tiene que vivir de buenos torneos, de Liguillas, de buscar Campeonatos”, aseveró.

Por último, el Diablo Mayor rememoró sus actuaciones frente a los de Coapa, equipo al que “traía de hijo” pues cada enfrentamiento contra ellos marcaba gol.

"La verdad que motivaba más todavía (que dijeran que traía de hijo al América) en esos partidos siempre me enfocaba en dejar huella haciendo gol, me exigía porque yo leía en los periódicos todo lo que decía la prensa y yo me motivaba más porque enfrentar al América siempre es muy importante para cualquier jugador de futbol", finalizó.

