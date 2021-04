José Cardozo sobre América: 'Me gusta cómo juega'

José Saturnino Cardozo, histórico delantero del Toluca y del futbol mexicano, y quien fungió por varios años como verdugo del América, reconoció en charla con RÉCORD que le gusta cómo juegan las Águilas de Santiago Solari.

"Al América lo veo muy sólido y partido tras partido se le ve un avance, el América me gusta cómo juega porque se ve un equipo muy solidario, un equipo alegre, sabe a qué juega, cuando ves a un equipo que juega a su forma, atrás hay un técnico que trabaja muy bien y que le da la libertad al jugador de demostrar toda la capacidad que tiene en el terreno de juego, un equipo alegre, un equipo que intenta jugar al futbol, un equipo que cuando llega te hace daño y esperemos que para este partido, el Toluca pueda estar lo más concentrado posible y que los jugadores entiendan que cuando de juega América vs Toluca siempre hay que pelear todas las pelotas a muerte porque la afición vive mucho de esos partidos", declaró para este medio.

Sin embargo, el Diablo Mayor no piensa lo mismo de su exequipo, al que calificó de irregular, pues argumentó que a tan solo dos partidos de que concluya la fase regular, el tema de la Liguilla no parece seguro, aunque no pierde la fé en que los choriceros se cuelen al Repechaje.

“Mi forma de ver al Toluca es que tiene muchos altibajos, arrancó bien, después como que creó dudas para clasificar a la Liguilla, arrancó bastante bien, un equipo muy solidario, un equipo sólido que contratacaba y hacia daño al rival teniendo siempre la posesión de la pelota y ahora, hace 6 fechas atrás empezó a generar muchas dudas y eso preocupa porque el Toluca es un equipo que normalmente está en Liguillas y ya faltan muy pocos partidos y se le ve un poco lejano, pero esperemos que levanten cabeza y que puedan sumar puntos que le dé la posibilidad de pelear el Repechaje para que pueda estar en la Fiesta Grande” agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RUBENS SAMBUEZA: 'VEÍA A SANTIAGO SOLARI JUGAR PARA APRENDER DE ÉL'