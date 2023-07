Un gracioso momento se vivió en la transmisión del México vs Jamaica en TUDN, pues Ricardo Peláez reventó a Andrés Vaca por no conocer la canción de "My Universe" de Coldplay, ya que es el supuesto grupo favorito del narrador.

Todo empezó porque 'Richie' estaba alabando la toma de la cámara Universe de TUDN, diciendo:"hasta tiene su canción", a lo que Vaca no supo que responder y se rio mientras dijo "No sé de qué me estás hablando".

"Como no la vas a conocer si es de Coldplay, la pones diario en el coche y no te acuerdas, es increíble de verdad", dijo Peláez, mientras que Vaca se limitó a decir que si es su grupo favorito.

Y es que efectivamente, Vaca es un fan de la banda comandada por Chris Martín, tanto que hasta el año pasado presumió que fue a uno de sus conciertos. Por lo que es raro que no conozca la canción, ya que es una laureada colaboración col BTS que supera los mil millones de reproducciones.

