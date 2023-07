Britney Spears exige una disculpa pública tras incidente con Victor Wembanyama

Hace unos días, Britney Spears vivió un incidente con Victor Wembanyama, la nueva estrella mediática de la NBA, concretamente con el equipo de seguridad del basquetbolista. La cantante fue a saludar al jugador francés, pero sus guardaespaldas respondieron de forma violenta. "Me cogieron la mano, me golpearon con ella y me tiraron al suelo", explica Britney sobre lo sucedido.

Britney no se había pronunciado hasta ahora, y lo hace por juzgar el debate surgido como una falta de respeto. "Están diciendo que me lo merecía", apunta. La cantante asegura que no le pidieron disculpas: "Sigo esperando una disculpa pública". Además, explica que en todos sus años como estrella de la industria del espectáculo, su equipo de seguridad nunca se ha comportado con ese grado de agresividad.

La polémica en torno al incidente continúa. Durante la noche del martes, 11 de julio, Britney tomó su cuenta oficial de Instagram para romper el silencio y dar su versión de los hechos. De acuerdo con la intérprete de ‘Baby One More Time’, el equipo de seguridad del jugador de la NBA la golpeó fuertemente en el rostro y ni siquiera se disculparon por ello.

Britney expresó su descontento con las afirmaciones de que merecía ser golpeada y que la seguridad estaba haciendo su trabajo. "No me gusta que digan que lo merecía, porque ninguna mujer merece ser golpeada, nunca. Simplemente le toqué la espalda, me tomaron de la mano y me dieron una bofetada en la cara. Me tiraron al piso y mi mejor amiga me ayudó a levantarme", sentenció la cantante.

La artista terminó el vídeo señalando que ni el equipo de seguridad de Wembanyama ni el mismo jugador se acercaron para ofrecerle una disculpa. De hecho, Britney reveló que aún se encuentra a la espera de “una disculpa pública”.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: IBAI LLANOS CAE EN 'FAKE NEWS' SOBRE EL FUTURO DE KYLIAN MBAPPÉ