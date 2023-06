Andrés Vaca 'deja sin habitación' de hotel a Ricardo Peláez por una broma

Ricardo Peláez vivió un momento de nerviosismo y amargo por culpa de Andrés Vaca quien le jugó una pequeña broma que por momentos sacó de quicio al exdirectivo.

El narrador agarró de cómplice a la recepcionista del hotel donde se está hospedando el equipo de TUDN para la cobertura de Copa Oro y le hicieron a Peláez que no tenía habitación reservada.

El exdirectivo vio incrédulo como Vaca si tenía su habitación mientras a él le tocaba esperar. Al ver que no le daban habitación hizo una llamada para arreglar la situación.

Pero al ver que no se podía se resignó a decir: "Me duermo en la alfombra, me duermo en el carro o dame la habitación de Alex de La Rosa", visiblemente molesto, ya.

Para este momento, Vaca ya le mencionó a su compañero de transmisión que solo era una broma y se limitaron a reírse de la situación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMMY LOZANO Y JOAQUÍN BELTRÁN SE ENCONTRARON PREVIO AL DEBUT DEL TRI EN COPA ORO