Los Maestros de La Jugada están de regreso en TUDN, pero con una nueva versión llamada Andrés y Los Maestros que se estrenará el domingo en Canal 5 a las 18:20 horas como parte del debut de la Selección Mexicana ante Honduras en la Copa Oro.

A diferencia de Los Maestros que estuvieron presentes en Qatar 2022, ahora estará Andrés Vaca como moderador, pues en la versión original estaban Ricardo Pelaéz, Ricardo Antonio La Volpe, Jaime Lozano, Javier Aguirre y diversos invitados de lujo, pero la particularidad era que no había ningún periodista en la mesa.

Transmisión de ORO para la #MisionSeleccion ante Honduras @Andres_Vaca_ estará muy bien acompañado del análisis de Los Maestros: @RPELAEZ9 y @RicardoLaVolpeG Domingo por @MiCanal5

6:20 pm pic.twitter.com/XMLmxYSWrK — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 23, 2023

Ahora, además de Vaca también estarán La Volpe y Peláez como parte de la alineación original del programa y un cuarto maestro elegido por el público acompañará cada programa para completar la mesa.

A través de sus redes sociales, Andrés Vaca mostró su emoción por llegar a esta mesa y le define como un gran momento en su carrera.

"En TUDN les presentaremos una nueva oferta para los partidos de la selección. Los Maestros -esa mesa de análisis tan exitosa durante el mundial-, estará en las transmisiones del Tri. Yo tendré el honor de narrar los 90 minutos y estaré acompañado por Peláez, La Volpe y un tercer maestro (que ustedes mismos podrían elegir). Además de Gibrán en cancha. Gracias a todos los que por alguna razón me siguen y me han apoyado en el camino. Este reto es el más importante de mi carrera y me provoca mucha ilusión. A soñar. Y los espero el domingo.", escribió el comentarista.

Les quiero contar y compartir una noticia muy importante. Y es que en TUDN les presentaremos una nueva oferta para los partidos de la selección.

Los Maestros -esa mesa de análisis tan exitosa durante el mundial-, estará en las transmisiones del Tri. Yo tendré el honor de… — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) June 23, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR PIDE DISCULPAS A BRUNA BIANCARDI TRAS SU SUPUESTA INFIDELIDAD