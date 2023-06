Neymar pide disculpas a Bruna Biancardi tras su supuesta infidelidad

Neymar Jr, jugador del PSG, le pidió disculpas a Bruna Biancardi, actual pareja del brasileño, esto tras la polémica en la que fue vinculado el brasileño, en donde se da la revelación de un supuesto caso de infidelidad.

"Percibí cuánto fuiste expuesta, cuánto sufriste con todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado. Me equivoqué. Me equivoqué con ustedes", afirmó el delantero en su cuenta de Instagram.

Bruna y Neymar habían llegado a un acuerdo hace unos días, en donde la modelo permitía que su pareja tuviera encuentros con otras mujeres, siempre y cuando cumpliera el usar protección en encuentros sexuales, tampoco podrá besarse en la boca con otras mujeres y por último el brasileño está obligado a ser discreto en sus citas.

"No me imagino sin ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá", concluyó el brasileño.

Hay que destacar, ambos se encuentran esperando un hijo, pues la modelo actualmente cuenta con cinco meses de embarazo, aunque este sería el segundo progenitor de Neymar, pues ya es padre de Davi Lucca, de 11 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI Y LAS TRES DOCENAS DE CHURROS QUE PIDIÓ EN ARGENTINA