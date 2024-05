Antonio Carlos Santos crítica a Henry Martín: "Es un tronco"

El pasado miércoles las Águilas del América empataron ante los Tuzos de Pachuca en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024, encuentro en donde el delantero azulcrema, Henry Martín, no logró hacerse presente en el marcador.

Este jueves, en el programa de 'Faitelson Sin Censura", Antonio Carlos Santos le pegó duro al ahora capitán del cuadro de Coapa luego de su rendimiento durante el encuentro en el Estadio Hidalgo, catalogándolo como un tronco.

"Siempre fui crítico de Henry, con todo respeto, siempre he dicho que era un tronco. Pero he visto troncos como Hermosillo, Borgetti, otros. Todos aprenden, si lo ves, hay grandes futbolistas, todo mundo se ha olvidado de Cabinho, se olvida. Gignac es muy inteligente para jugar, completo, vine Cabinho y luego Gignac", sentenció Santos.

Además de criticar a Henry, Antonio Carlos Santos no perdió la oportunidad para hablar sobre Igor Lichnovsky y su rendimiento con las Águilas del América, asegurando que, si un jugador que corrieron de Tigres juegan en el cuadro azulcrema, 'están para llorar'.

"La verdad, no sé cómo se contratan jugadores en el América, si un tipo (Lichnovsky) sale corrido de Tigres y lo premian con el América, en el futbol mexicano estamos para llorar, deberíamos hacer una norma como lo hizo para que le digas que a partir de ahora, si no tienes el currículum para llegar, no entras en el club, hoy cualquiera entra", sentenció.

