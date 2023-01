Barcelona Femenil: Jugadoras tuvieron que recoger las medallas de la Supercopa por su cuenta

Barcelona Femenil vivió uno de los momentos más bochornosos de la Jornada futbolística del fin de semana, justo cuando vencieron a su similar de la Real Sociedad en la Final de la Supercopa Española.

Tras vencer al cuadro donostiarras el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, entregó el trofeo que acredita a la catalanas como campeonas pero nadie, ni del equipo blaugrana ni de la propia federación, entregó las medallas a las monarcas de la competición.

Al no haber nadie que entregara las medallas a las 22 jugadoras sobre el terreno de juego ellas fueron personalmente a la mesa donde se encontraban y las tomaron una por una, algo que se hizo viral rápidamente debido a que esto no hubiese pasado, o no pasó, en la Supercopa varonil.

Esta es de las cosas más vergonzosas que he visto. El fútbol femenino profesional merece más. La Supercopa es una competición de la @rfef y nadie de los directivos pudo entregar las medallas. LAMENTABLE pic.twitter.com/DO1as0PQ6Y — rɘgina (@cule_miss) January 22, 2023

La Federación se ha limpiado las manos sobre el tema argumentando que quien debía entregar las preseas era un delegado del club, debido a que a ellos se les entregan, los aficionados molestos han propuesto la teoría conspirativa en redes sociales que esto ocurrió por el altercado de las jugadoras catalanas tras la negativa de no jugar en la Selección Española mientras la dirija Jorge Vilda.

