Dirce Delgado: Pumas Femenil debe tener estabilidad emocional para ser campeón

Dirce Delgado tiene claro que Pumas Femenil puede salir campeón, pero para conseguir esto deberán de mejorar su estabilidad emocional. La primera prueba para presentar una mejoría en este aspecto será León en el Nou Camp.

"Yo creo que la estabilidad emocional es la que nos ha acogido en los últimos partidos. Tenemos y estamos conscientes de que tenemos que trabajar en ello. No es cosa del otro mundo; sin embargo, es la parte primordial que tenemos que trabajar. De ahí en fuera creo que tenemos todas las capacidades y las habilidades para estar peleando en liguilla", sentenció Delgado.

La futbolista de 36 años tiene claro que el equipo tiene que ir paso a paso, ya que aún no ha avanzado mucho el torneo: "Como siempre les digo, no podemos adelantarnos a ya visualizarnos en liguilla cuándo ni siquiera ha pasado la jornada cuatro, cinco, seis o siete, paso a paso y tenemos que ser más fuertes en esta parte. Tenemos que dar ese golpe de autoridad ante esto y no caernos. Esto es lo que para mí necesitamos dejar claro para poder continuar en el camino".

Para poder comenzar con esta mejora, las auriazules tendrán que buscar su primera victoria del torneo ante León. "Hemos visto los juegos, pero la verdad es que los equipos nos vamos moldeando con el paso de las jornadas, nos vamos fortaleciendo y la verdad es que en dos jornadas puede ser muy cambiante, pero para ello estamos trabajando desde que iniciamos la pretemporada, solo es ir consolidando ciertos detalles", comentó la defensora central.

De cara a este duelo que podría marcar un antes y un después para las dirigidas por Jhonathan Lazcano en este Clausura 2023, Dirce Delgado resaltó las cualidades que puede mostrar el equipo a la ofensiva: "Creo que tenemos la capacidad para atacarles ya sea por bandas o en el centro", reveló la futbolista mexicana.

