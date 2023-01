Dirce Delgado: 'Quiero dejar un legado en las siguientes generaciones'

Dirce Delgado buscará dejar un legado en Pumas para que las próximas generaciones sepan que con el deporte también pueden crear grandes seres humanos; además, esto podría reflejarse en la selección mexicana.

"Quiero dejar un legado donde las generaciones más pequeñas vean que a través de la disciplina y a través del deporte se generan buenas personas, una mejor sociedad, que reflejemos afuera que no solo es fama, que no solo es como todo mundo lo ve de color de rosa. Nosotras también tenemos una función y quiero que mis compañeras después de mí carguen ese estandarte de dirigirse siempre con el bien dentro y fuera de la cancha", comentó Delgado.

Dirce tiene claro que este legado no solo quiere que tenga impacto en la liga, también en la selección mexicana: "Eso para mí es el legado que quiero dejar y me gustaría verlas en unos años no solamente continuar en la liga y siendo también protagonistas, que sean nuestros representantes en selección mexicana".

Dentro de este legado, la defensora central tiene la meta de salir campeona con el equipo universitario: "Mira yo creo que últimamente lo he reflexionado sobre cual es mi misión. Por supuesto que como todas mis compañeras quiero campeonar (hablando futbolísticamente) con Pumas".

Dentro de esta herencia que busca dejar la futbolista mexicana, tiene contemplado apoyar a las futuras generaciones, desde el entrenamiento hasta en el terreno de juego: "Yo creo que la confianza y la seguridad es lo primero, hacerlas sentir que más haya de que son del equipos Sub 18, también son del primer equipo y son un elemento importante tal cual como nosotros. En cada entrenamiento que las tenemos presentes les damos esa seguridad para que no tengan miedo equivocarse y la confianza con ellas de que estamos respaldandolas".

