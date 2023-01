Dirce Delgado cumplirá 100 partidos con los Pumas en la Liga MX Femenil

Dirce Delgado hará historia en el equipo de Pumas Femenil al alcanzar los 100 partidos con la institución. Durante ese tiempo, la futbolista ha vivido tanto momentos buenos como malos que la han ayudado a formar su carácter.

A pesar de que la futbolista ya había vivido la experiencia de cumplir un centenario (en la Liga MX Femenil), no es la misma sensación: "Es diferente cuando yo cumplí los 100 partidos en la liga dije woow, pero ¿dónde voy a cumplir 100 partidos?, el destino es muy cambiante y en qué club voy a cumplir 100 partidos. Claro que lo primero que pasó por mi cabeza es que los tenía que cumplir aquí en Pumas. Y ahora es una sensación que quizá hasta un punto de satisfacción donde todo lo invertido da frutos".

Ante esta noticia de que será centenaria con el equipo auriazul, la futbolista mencionó lo siguiente: "No esperaba que fuera así tan rápido la verdad, pero así pasa el tiempo, pero estoy contenta, estoy feliz con el club y pues ahora sí que es un orgullo cumplir los 100 partidos aquí".

La mexicana arrancó su aventura con Pumas en 2019 al llegar procedente del Toluca. Desde ese momento, ha vivido varias experiencias que la han ayudado a formar su carácter: "Yo creo que ha sido momentos buenos y los malos, pero encontrado el sentido y han terminado de formar mi carácter. Yo creo que desde que llegue a hasta hoy en día, esos momentos me han hecho ser más fuerte, me han fortalecido en valores, me han fortalecido como persona, en carácter".

Uno esos momentos que le ha tocado vivir es el haber comenzado a jugar en el Estadio Olímpico Universitario, lo cual fue fundamental para crear una identidad: "Creo que a partir de que empezamos a jugar en el estadio, para mí la identidad creció, para con el club y el cambiar de compañeras constantemente es un aprendizaje que tengo de ellas y este aprendizaje es mutuo, entonces creo qué son momentos buenos y malos, pero todos tienen un aprendizaje".

