Brahim Díaz pide al árbitro perdonar al rival luego de brutal entrada

La presente Fecha FIFA ha dejado grandes partidos al rededor del mundo, pero una de las acciones que le dieron la vuelta al mundo curiosamente fue una 'acción de Fair Play', si es que así se le puede llamar, pues Brahim Díaz pidió al silbante no amonestar al jugador rival.



Corría el minuto 35' cuando el futbolista del Real Madrid recibió una dura falta por parte de Bouanga, el silbante marcó la falta de inmediato y no dudó en sacar la targenta amarilla al jugador de Gabón, pero Brahim Diaz pidió al colegiado no castigar al rival.

Si algo ha caracterizado a Brahim Díaz a lo largo de su carrera ha sido el no ser un futbolista que finja faltas o exagere las mismas, por lo que este gesto es una muestra más que el futbolista marroquí se concentra más en jugar futbol que buscar la infracción y sanción para el rival.



Pese a esta extraña petición de Brahim Díaz que pocas veces se ve un campo de juego, el silbante decidió hacer caso omiso a la petición del jugador del Real Madrid y sí termino sacando el cartón amarillo para el atacante de Gabón.

Además de esta acción, Brahim Díaz también colaboro con dos anotaciones para la victoria por goleada de Marruecos por 5-1 ante Gabón.

