Brittany y Patrick Mahomes anuncian el nacimiento de su tercer hijo

La familia Mahomes, Brittany y Patrick, dieron a conocer el nacimiento de su tercer hijo, la nueva integrante de la familia nació este 12 de enero y se ha confirmado que tendrá el nombre de Golden Raye Mahomes.

Golden Raye se une a Sterling de tres años y Bronze de dos para hacer más grande a la familia encabezada por el mariscal de campo de los Chiefs Kansas City.

Familia Mahomes l CRÉDITO X:Patrick Mahomes

La llegada de la hija de Patrick Mahomes se cumplió como él quería desde un principio y es que durante la Navidad, fecha en que parecía inminente el nacimiento, el jugador de los Chiefs bromeó que esperara durante unas semanas y alcanzar a estar juntos aprovechando el descanso antes de los playoffs.

El elemento de los Jefes mencionó después de la victoria sobre los Steelers: “Le dije a mi esposa embarazada que le iba a dar el primer puesto para que pudiéramos tener ese bebé. Así que obtuvimos el primer puesto”.

“Brittany dice que la he estado estresando demasiado esta temporada, así que tengo que intentar no estresarla tanto con estos partidos de futbol y conseguir el descanso", resaltó.

Best use of a bye week: Patrick and Brittany Mahomes have welcomed their third child — Golden Raye. pic.twitter.com/zwsdLRonZ7

— Ian Rapoport (@RapSheet) January 13, 2025