NFL: Patrick Mahomes admitió que ha sido la temporada más complicada de su carrera

Por sexta temporada consecutiva, los Kansas City Chiefs disputarán el título de la Conferencia Americana. Sin embargo, será la primera vez que lo hagan fuera del Arrowhead Stadium, ya que en esta ocasión les tocará visitar a los Baltimore Ravens en el M&T Stadium.

De cara a este partido, Patrick Mahomes reconoció que la actual campaña de NFL ha sido probablemente la más complicada de su carrera, por la irregularidad que el equipo ha enfrentado en general. "Diría que simplemente es desafiante en el hecho de que tuve que lidiar con mucha adversidad; sin el éxtio que tuve en el pasado".

"No he tenido las lesiones que tuve antes, pero al mismo tiempo, no ganar todos los partidos y salir y tener buenas estadísticas hasido diferente", reconoció el mariscal de campo. Esta temporada, los Chiefs perdieron seis partidos, incluidos cinco en un lapso de ocho semanas.

Con ello, por primera vez desde 2018, cuando Mahomes se convirtió en titular, Kansas City perdió más de cinco juegos y quedó fuera de los dos primeros sembrados de la AFC. Eso les obligó a ganar de visitante el domingo pasado ante los Buffalo Bills y ahora tratarán de repetirlo contra los Ravens; a diferencia de otros años que tenían la localía de su lado.

"Me ha enseñado cómo ganar de diferentes maneras y convertirme en el mejor mariscal de campo de nuestro equipo. No necesariamente para estadísticas y cosas asó, pero para conseguir victorias", añadió Mahomes, quien consideró que al final del día el resultado es por lo que salen al campo.

"Queremos competir; queremos ganar. No nos importa si tenemos muchas yardas, muchos touchdowns. Queremos ganar. Se trata del éxito de todos. Cuando tienes un grupo de muchachos que quieren ganar sin importar lo que cuesta, y nadie quiere brillar, es cuando tienes grandes equipos", finalizó.

