Burro Van Rankin tras recordar victoria de Pumas vs Real Madrid: 'Fue un triunfo palomero'

Durante una charla con José Luis ‘Parejita’ López y Juan Carlos Gabriel de Anda en Saga Fut, Jorge ‘Burro’ Van Ranking explotó cuando tocaron el tema del partido entre el Real Madrid y Pumas de 2004 cuando los Universitarios alzaron el Trofeo Santiago Bernabéu.

Burro Van Ranking señaló que los del Pedregal solo viven de eso, pues fue un “partido pedorro, jugaron con el hijo del hijo de los profesionales”, dijo el actor mexicano.

Después, Parejita López y De Anda aseguraron que era malinchista y fue cuando el Burro explotó. “No me vengas aquí a decir que jugaron con todo, no digas mamadas, no importa, no soy malinchista, pero es una mamada. Bonito triunfo, palomero; una película palomera”.

Por último, Van Ranking retó al Parejita López a hacer una apuesta sobre el juego de Barcelona vs Pumas por el Trofeo Joan Gamper del próximo 7 de agosto en el Camp Nou.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAREJITA LÓPEZ SOBRE CUAUHTÉMOC BLANCO: ‘COMO RIVAL ERA UN DOLOR DE HUE…’