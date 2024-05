Canelo Álvarez revela que prefiere ver el golf que peleas de boxeo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez reveló en una entrevista con RÉCORD que, sorprendentemente, prefiere ver golf en lugar de boxeo.

Canelo mencionó que únicamente sigue las peleas de boxeo cuando se trata de un combate importante o de su próximo rival, mostrando así su interés principal por el golf como espectador.

"Si [veo más golf que boxeo en la tele], el box lo veo más, obviamente en peleas grandes y cuando tengo que ver a mi rival para estudiarlo", confesó para RÉCORD el tapatío.

Y es que, no es un secreto su gran pasión del boxeador por el golf, pues incluso tiene su propio torneo llamado No Golf No Life, con el cual recauda fondos en beneficio del desarrollo e impulso de nuevas generaciones.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: REMODELACIONES DEL AZTECA INICIARÁN TRAS EL CLAUSURA 2024; RETRASO SE DEBIÓ A FALTA DE PERMISOS