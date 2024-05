'Canelo' Álvarez pide más dinero para pelear en Arabia Saudita: "Tendrán que pagar un poco más"

Luego de que el Jeque árabe Turki Al-Sheikh revelara sus serias intenciones por realizar el enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, el campeón indiscutido de los supermedianos aseguró que, si quieren que vaya a pelear a Arabia Saudita, tendrán que pagarle "un poco más".

Tras vencer a Jaime Munguía, el pugilista tapatío señaló que pelearía con quien fuera si le dan $200 millones de dólares, a lo que todo el mundo comenzó a vincular que si alguien podía pagar esa cantidad, serían los árabes.

Este jueves, el asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí bajo el rango de ministro y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Al-Sheikh, señaló que no le gustaría pagar por ver a Saúl pelear ante David Benavidez, pero que sí estaba interesado en intercambiarle el rival y dar el dinero si se enfrenta a Terence Crawford.

Saúl aclaró que jamás indicó que hablaba de pelear ante David Benavidez y menos de ir a Arabia, pero que si quieren llevarlo, les costará un poco más.

"Nunca dije que él (David Benavidez), ni en Arabia Saudita. Obviamente, los medios especularon que la posibilidad sería él, porque están invirtiendo. Creo que los que van por allá y hacen las peleas que están haciendo es porque les va mejor. Ahora, si quieren que vaya para allá, pues si les va a costar un poquito más", explicó.

En cuanto a medirse ante Crawford, Saúl fue contundente: "depende el dinero, ¿por qué no? Al final de cuentas es un gran peleador, obviamente tres divisiones abajo, pero como lo he dicho, he pelado con más grandes que yo, la misma categoría, más abajo, más viejos, más jóvenes y al final de cuentas, yo nacía para pelear y aquí estoy para pelear con quien sea".

