¿Revancha ante Floyd Mayweather? Al 'Canelo' Álvarez no le interesa

Saúl Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano se encuentra en la Ciudad de México participando en su torneo No Golf No Life. Previo a dar su primer golpe, el pugilista señaló que no se encuentra interesado en volverse a enfrentar a Floyd Maywather Jr. y menos en una pelea de exhibición.

"No me interesa, no me interesa una exhibición con él", contestó de manera contundente 'Canelo', quien justamente perdió su invicto con 'Money' en el 2013.

El boxeador estadounidense tendrá próximamente una pelea de exhibición en la Ciudad de México. Esta va a realizarse el 24 de agosto en la Arena CDMX, aunque aún se desconoce quién será su rival.

Por otro lado, el boxeador tapatío acaba de derrotar a Jaime Munguía el pasado 4 de mayo y aún está definiendo quien será su próxima rival, en una pelea que apunta a ser en septiembre.

