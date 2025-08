¡'Cantante' vs Faitelson! Nueva polémica entre ambos acerca del tema Katia Itzel García

Una vez más dos de los personajes más controversiales en redes sociales se han hecho presentes para volver a levantar la polémica. David Faitelson y el exárbitro Fernando 'Cantante' Guerrero, han desatado una serie de tuits 'atacándose' uno al otro a partir de los comentarios de un tema en particular: el comunicado de Katia Itzel García.

Guerrero es parte de una nueva polémica | Imago7

"Mejor quédate callado"

Luego de que la árbitra mexicana hiciera público un problema en el que le hicieron llegar amenazas de muerte después del partido de Monterrey vs Cincinnati , la Comisión de árbitros y la FMF emitieron un comunicado de total apoyo a Katia Itzel, algo que enojó al 'Cantante', quien no tardó en expresarse en redes sociales.

"Y para que tanto rollo? Así será con todos los árbitros??? ...Esperemos más comunicados, estaré pendiente", se puede leer en su tuit de respuesta.

Inmediatamente, David Faitelson fue quien respondió a la publicación de Guerrero, pidiéndole que mejor se "quedara callado", ya que el tema es delicado y no tiene que ver únicamente con que se trate de una mujer, sino es un tema que tiene que ver con todo el deporte.

'Guerra de tuits' por parte de ambos miembros de TUDN | Captura de X

Respuesta del 'Cantante'

Sin complicaciones, Fernando Guerrero decidió responder a Faitelson por medio de otro tuit: "Y porque me voy a callar??? Tu interpreta e interactúa lo que quieras, a mi no me vengas a querer educar, eso también te cuesta hacer??", respondió el exsilbante.

El último mensaje emitido por parte de Guerrero, desató las opiniones del público, ya que la mayoría de los usuarios en redes no están de acuerdo con lo que dice el recientemente retirado del arbitraje profesional. Incluso, algunos usuarios se han limitado a llamarlo "pelmazo".

Comunicado de la FMF | Captura

