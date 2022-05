Champions League: Celebridades se dieron cita en el Stade De France para presenciar la Final

La Final de la Champions League es uno de los máximos eventos no solamente en el futbol, sino en el mundo del deporte. Es por ello que algunas celebridades se dieron cita en el Stade De France para presenciar el duelo entre Liverpool y Real Madrid.

Rafael Nadal fue uno de los grandes invitados en el último partido de la Liga de Campeones, y es que el tenista español ha dejado en claro en repetidas ocasiones que es fanático de los Merengues, por lo que no se iba a perder el duelo ante los Reds. Incluso el deportista solicitó en una ocasión no competir durante un juego del actual Campeón de LaLiga.

Zinedine Zidane fue otra personalidad que asistió a la Final. El exentrenador del Real Madrid asisitió al Stade De France para presenciar al club de sus amores y estuvo acompañado de sus hijos. Cabe destacar que el francés estuvo en los banquillos del equipo cuando ganaron el décimo, onceavo, duodécimo y décimotercer trofeo en la historia del equipo.

Los Galácticos estuvieron presentes, pues además de Zidane, jugadores como Roberto Carlos, Ronaldo y Raúl asistieron al recinto. Este último llevó el trofeo de la Champions al terreno de juego previo a que iniciara el partido e incluso se le vio cantando el himno del equipo español.

Mesut Özil no dejó a su exequipo. El mediocampista alemán no estuvo en palcos como otros exjugadores, no obstante, se encuentra en las gradas para apoyar a agunos de sus excompañeros.

Los deportistas no fueron los únicos invitados en el encuentro, pues los youtubers influencers y streamers también se hicieron presentes.

