Camila Cabello previo a la Final de Champions: 'Siempre apoyo a la Selección Mexicana'

Camila Cabello dará un show previo a la Final de la Champions League. Horas antes de su presentación, la cantante reveló que es fanática del futbol, pues lo considera parte de su cultura debido a que, tanto ella como su padre, son de origen latino.

"Mi padre es mexicano y yo soy latina, así que el futbol es una parte importante de nuestra cultura y apoyamos a México siempre que juega. Así que siempre he querido ir a un partido y veo una serie de televisión llamada Club de Cuervos, que es una serie de televisión mexicana sobre futbol", dijo en entrevista con la UEFA.

Asimismo, aseguró que en su presentación demostrará parte de su cultura, revelando que será un show muy colorido para encender el ambiente en el Stade de France.

"Estamos inyectando en nuestra actuación esa misma alegría y pasión, y también esa cultura mexicana/cubana. Hay mucho color y voy mostrar de donde soy a esta parte del mundo. Todo el conjunto está diseñado acústicamente y en sus colores para hacer que la gente se emocione mucho", declaró.

Por último, Camila Cabello indicó que no se imagina las sensaciones que tienen los jugadores previo al partido y evitó dar un pronóstico, pues mencionó que apoyara a los dos equipos.

"Los apoyo a ambos y los animo. No puedo imaginar lo que es estar en su lugar. Me has preguntado si estaba nerviosa, imagínate ellos, han trabajado muy duro. Les animo a los dos. Espero que sea igualado, porque no me gusta cuando hay ventaja de un equipo desde el principio, cuando es como un 0-3 y ya sabemos lo que va a pasar, porque para el otro es muy difícil remontar", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIVERPOOL: AFICIONADOS DE LOS REDS VIAJARON EN LANCHA A LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE