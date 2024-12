El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc decidió pasar el día de Navidad en tierras mexicanas y lo hizo al ritmo del mariachi, un elemento muy representativo del país.

Durante GP de México | CRÉDITO: IMAGO7

El monegasco ya había compartido algunas fotografías de sus vacaciones en México, donde disfrutó algunos juegos de golf. "¡Viva México!", escribió Leclerc hace unos días.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, el piloto de Ferrari publicó un video donde aparecen mariachis mientras tocan su música. "Feliz Navidad", fue el texto que acompañó a su historia.

.@Charles_Leclerc via IG: “Merry Christmas ❤️”



charles wishes you all an happy xmas from mexico ❤️🎄 pic.twitter.com/yZvruCOshj

— leclerc data (@leclercdata) December 25, 2024