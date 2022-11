La relación entre Checo Pérez, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub va más allá de lo laboral o contractual. El grupo de amigos se tiene una confianza tal que el mismo 'Tiburón' se permite lanzarle una apuesta al volante de la Fórmula 1 en busca de motivarlo a terminar segundo en la temporada de cara al último par de carreras del año.

"Si quedas segundo en el campeonato, los 18 mil espectadores del en vivo nos invitan tortas ahogadas, si no, nosotros los invitamos a comer a todos", lanzó Elías Ayub en un en vivo desde su cuenta de Instagram en el que platicaba con Checo y Carlos.

"Patrocinado por Infinitum ¿verdad?", respondió Pérez entre risas. "Pero en Guadalajara, los invitamos al Estadio (Akron)".

Respecto a lo que Checo causa en el pueblo mexicano, Elías Ayub incentivo a Pérez a mandar un mensaje al pueblo mexicano que lo tiene como ejemplo de vida tras su éxito en el mundo del automovilismo.

"Gracias por este fin de semana. Le diste a la gente una ilusión. Que los chavos vean que hay oportunidad si trabajan duro. Yo te quiero pedir que nos des un mensaje. Me consta como te la has roto, como pudiste haber tirado la toalla miles de veces pero aguantaste", le pidió Arturo a Sergio.

"He tenido la suerte de aprovechar mis oportunidades, lo he dado todo, me han salido las cosas en momentos importantes. Lo mejor de todo es poder ir a casa y saber que di mi 100 por ciento, son de las veces que mejor me siento", respondió el piloto.

"En el Gran Premio de México estaba un poco decepcionado por el tercer lugar, quería ganar, era mi sueño pero me fui contento a mi casa porque lo di todo, ya no estaba en mis manos y eso es lo importante. En cualquier circunstancia debes saber que debes dar tu 100%", apuntó Checo.

SE FUERON 'DE KARAOKE'

El tercer lugar de Checo Pérez en el Gran Premio de México fue una razón más que suficiente para hacer la fiesta y el tapatío lo supo.

Una vez que finalizó el circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de Red Bull asistió a un karaoke junto a Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, quienes fueron su coro.

Los asistentes cantaron el que es considerado el segundo himno no oficial de México, 'Cielito Lindo'.

