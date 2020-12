Chicharito Hernández: ¿Sarah Kohan insinuó separación del delantero?

La polémica volvió a avivarse en la relación entre la modelo australiana Sarah Kohan y Javier “Chicharito” Hernández, pues la esposa del histórico delantero mexicano publicó un mensaje que podría apuntar una separación con el deportista.

"La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir", se lee en una historia de Instargram que compartió Sarah.

“No puede ser solo el que siembra semillas de esperanza a alguien que no se toma en serio tu conexión. Y no puedes rogarle a nadie que vea que vale la pena el sacrificio. Deja que se lo pierdan y déjalos ir porque hay quien ahí afuera que podrá ver todo. Quién pondrá el esfuerzo y te hará ver por qué no funcionó con nadie más“, agregó la modelo.

Esto llega después de que Chicharito generara gran controversia al no aparecer en las fotos de Navidad de sus pequeños y de Sarah Kohan.

Tanto Sarah como Chicharito publicaron fotos en sus cuentas de Instagram mostrando cómo pasaron la Navidad, y sorprendió que mientras Kohan publicó varias postales acompañada de sus pequeños, el futbolista se limitó a compartir tan solo una selfie deseando feliz Navidad a sus fans.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: NEYMAR: POLÉMICA FIESTA DE FIN DE AÑO DEL BRASILEÑO PARA 150 PERSONAS CUMPLIRÁ NORMAS SANITARIAS