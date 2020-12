Canelo Álvarez: Eligió a Chicharito Hernández sobre Raúl Jiménez

Canelo Álvarez fue sometido a un cuestionario en el que tenía que contestar cual era su favorito entre dos opciones a elegir.

Cuando se le preguntó sobre quien era su futbolista mexicano favorito el Canelo tuvo dificultades para elegir entre Chicharito Hernández y Raúl Jiménez, pero finalmente se decidió por el delantero del Galaxy.

"Difícil de contestar... Chicharito", contestó el púgil para 'You Have to Answer' de ESPN.

El boxeador también se decidió por un combate de la UFC antes que ver un partido de futbol, a Muhamed Ali sobre Mike Tyson, a una revancha contra Floyd Mayweather antes que contra Golovkin y a Anthony Joshua sobre Tyson Fury.

