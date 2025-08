Chicharito sale junto a psicóloga para hablar de la energía femenina y masculina

La polémica de Javier Hernández ha llegado a un punto álgido después de hablar públicamente acerca del tema que lo ha tenido en tendencia a lo largo de las últimas semanas. A través de sus redes sociales, la psicóloga María Gómez, compartió un fragmento de la entrevista que le realizó a Chicharito, en la cual se sinceró al respecto de sus problemas recientes.

Hernández se dijo sorprendido por todos los comentarios en redes | Imago7

"No me sentí ofendida"

A lo largo de la entrevista, María Gómez se sinceró con Hernández diciéndole que ella "no se sintió ofendida" con los comentarios de él en los videos ya que ella fue criada en un ambiente en el que se puede aprender a hacer de todo en dado caso de independizarse. Posteriormente, Gómez también refiere a una situación en la cual tuvo a una pareja que sí la hacía sentir mal con comentarios similares a los de Javier.

Chicharito volvió a mencionar que su intención nunca fue "ofender, dividir o algo similar", lo que buscaba solamente era poder comunicar pensamientos que él tiene y con los cuales fue criado. Sumó a la conversación que no estuvo nunca de acuerdo con la manera en la que fue atacado siendo directo con su comentario "resulta que por ser futbolista no puedo opinar".

Problemas en su familia

María Gómez también enfatizó el tema que tanto le han comentado a Chicharito en redes, la pensión con su esposa y sus hijos, un tema del cual Hernández también fue muy claro: "Desde que me divorcié no he tenido ningún problema con ese tema, las dos partes hablamos muy bien acerca de la parte que le corresponde al papá y a la mamá, no sé por qué insisten en querer molestarme con eso".

Javier Hernández finalizó la plática mencionando que aún, "en la parte final de su carrera", tiene las metas muy claras y que en dado caso de no poder concretarse como él las desea, tampoco tendrá problema porque también será parte de su historia.

Chicharito aclaró los 'problemas' que tiene con su familia | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Christian Martinoli rompe en llanto "por culpa' de José Ramón Fernández