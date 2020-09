Comentarista regiomontano: 'Gignac en Tigres estorba más de lo que ayuda'

En ocho juegos del Apertura 2020, Tigres ha cosechado 10 puntos, producto de dos victorias, mismo número de derrotas y cuatro empates, lo que los tiene en la décima posición de la tabla general. Y ante este mal inicio un comentarista regiomontano aseguró que André-Pierre Gignac es en parte culpable.

"El segundo mejor jugador extranjero en la historia del futbol regiomontano, el primero se llama Humberto Suazo, André-Pierre Gignac, hoy por hoy, más allá de todo lo que ha hecho por el equipo de Tigres y más allá de los ocho goles que ha hecho en el presente torneo, lo voy a decir y espero no se me molesten, pero hoy es más el daño que le termina haciendo al equipo de los Tigres y me voy a explicar", refirió Alejandro Aguirre.

"Los Tigres bajo el mando de Ricardo 'Tuca' Ferretti, al menos esta temporada, vienen jugando un sistema en el que buscan favorecer a André, en el que todas las pelotas al frente tienen que ir hacia André, parece que la obsesión no es jugar bien, no es jugar un juego colectivo, parece que la obsesión se llama que André-Pierre Giganc siga haciendo historia y que sea campeón de goleo, por ello, creo que hoy está estorbando más de lo que ayuda al equipo", añadió.

Además, el comentarista mencionó que el carácter del delantero francés también es perjudicial para los felinos del norte.

"A esto agregamos que cada vez que centran mal André hace un pancho de los mil demonios y se enoja, les grita y les reclama, obviamente eso genera que dentro de la cancha exista, al menos inconcientemente, ese malestar por parte del compañero.

"Hoy es más el daño que está haciendo André-Pierre Gignac que el beneficio, claro los goles han ayudado, si el señor no anota los demás no anotan, pero hay que ver el por qué, no se trata nada más del mal nivel que puedan traer los otros, si no lo que André está propiciando es un mal ambiente dentro del terreno de juego", sentenció.

