Chivas: Pollo Briseño dio su versión de los hechos tras lo ocurrido con Gignac

Después de que se filtrara un intercambio de palabras entre Antonio Briseño y André-Pierre Gignac en el Tigres vs Chivas del pasado sábado, el Pollo dio su versión de los hechos.

El zaguero mexicano aseguró que se dicen cosas peores en el terreno de juego, y afirmó que el francés es su amigo, pues estuvo un año con él en el conjungo regiomontano.

“En la cancha nos dijimos cosas y nos decimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, yo lo apreció, jugué con él un año y al final del partido fue un saludo, un abrazo y vámonos. Es parte del futbol, él también me dijo cosas que no pienso repetir, pero es parte del futbol para que la gente no se enganche y no hay de otra”, mencionó en una historia de Instagram.

NADA LES PARECE Mamones

Cuando los jugadores se llevan la mano a la boca para que no se vea lo que se dicen Groseros

Cuando se pueden leer sus labios o alcanzan a escuchar las palabras como a @pollobv y @10APG Esto es futbol y esto pasa siempre dentro de una cancha. pic.twitter.com/9Oq7F8mbK4 — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 7, 2020

Además de discutir con Briseño, Gignac también tuvo roces con el Tiba Sepúlveda. Al final, Guadalajara venció 1-3 a los del Tuca Ferretti.

