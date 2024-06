Copa América 2024: Miguel Layún, Faitelson y Andrés Vaca hicieron enojar a La Volpe

Ricardo La Volpe estalló contra sus compañeros de transmisión en TUDN a pocas horas del partido de la Selección Mexicana ante Venezuela, en la segunda jornada de la Copa América 2024.

El extécnico del Tri y de varios clubes de la Liga MX fue víctima de una broma pesada por parte de Andrés Vaca, Miguel Layún y David Faitelson, que planearon un complot contra La Volpe.

La broma de Vaca, Layún y Faitelson a La Volpe

Con la finalidad de hacer enojar al exestratega, los tres comentaristas de TUDN comenzaron a hacer comparaciones absurdas de jugadores mexicanos con figuras a nivel internacional. Además, le hicieron pensar que estaban en una transmisión en vivo y que sus comentarios eran reales.

“¿Es más Santiago Giménez que Julián Álvarez como centro delantero?”, cuestionó Andrés Vaca. “Sí, con todo respeto sí, no hay forma. Lo que ha hecho Santi Giménez ahora todavía en el Feyenoord, cantidad de goles que ha metido, la convicción y personalidad que muestra en el campo de juego”, indicó David Faitelson.

“Para mí le convierte sin duda en un gran futbolista. Perdóneme, Julián Álvarez no existe a lado de Santi Giménez”, ahondó Faitelson y en el video compartido por Vaca se ve que Layún ya no aguanta la risa, a pesar de lo cual La Volpe no se da cuenta de la broma y se queda incrédulo ante los comentarios.

Finalmente, el exguardameta no puede más y estalla contra sus compañeros. “Julián Álvarez juega en el Manchester City de Inglaterra. ¡A ustedes quién los entiende! ¿En serio? Me están volviendo loco. Mañana yo me tomo un tequila primero y después hablamos”, y los aumentó a dos tequilas cuando Vaca señaló que Uriel Antuna comparó a Kylian Mbappé.

Finalmente le revelaron que se trataba de una pesada broma y no de un análisis real. El Tri se enfrenta a la Vinotinto este miércoles 26 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, dentro de la Jornada 2 de la Fase de Grupos y correspondiente al Grupo B.

