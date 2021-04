Por un par de torneos a inicios de siglo, Washington Sebastián Abreu vistió los colores de Cruz Azul y sus excompañeros en aquel entonces, César Pinheiro y Tomás Campos, recordaron algunas de la cábalas que el Loco tenía previo a los partidos para conseguir anotar, teniendo que ver incluso quemadas que el uruguayo llegó a sufrir.

“El ‘Loco’ traía muchas cábalas, de suerte, de números y todo eso”, recordaba Pinheiro en entrevista con ESPN. “En el autobús, antes de un partido que metió dos goles, íbamos tomando mate y no sé qué pasó en el autobús que se frenó y se quemó la mano con el mate. Bajamos, fuimos al partido y metió dos goles”.

“Días después, íbamos en el autobús platicando. No pasaba nada para que se cayera el mate y se quemara, porque él creía que quemándose otra vez iba a meter dos goles. Era increíble, era muy cabalero, creía mucho en esas cosas. Íbamos llegando al estadio y él mismo tira el mate para quemarse. ’¿Qué haces güey?’, le pregunté y él ’pues no ha pasado nada para quemarme y pues yo mismo me quemo porque si no no podré meter goles hoy’, y metió gol. No dos, pero metió uno”, apuntó el brasileño.

Tomás Campos, hoy en día entrenador en las categorías juveniles de Juárez, también recordó una anécdota similar con el uruguayo.

“Estábamos en la sobremesa y le pusimos la cuchara al ‘Loco’ para que brincara, porque estaba caliente la cuchara y ¡Tómala! Metió dos goles. En la siguiente concentración quería que le quemáramos la mano porque el ‘Loco’ era cabalero. Lo quisimos repetir, pero él hasta que no terminara esa cábala y seguía metiendo goles no la quitaba. El ‘Loco’ era algo especial, gran tipo”, indicó el excentrocampista de la Máquina sobre el uruguayo.