Nacho Rivero respondió a Ochoa: "Si cometieron un error en la mesa es problema de ellos"

El Clásico Joven está a nada de estallar. Luego de que Guillermo Ochoa aseguró que las Águilas son los verdaderos líderes del torneo, José Ignacio Rivero no se guardó nada y le recordó al arquero americanista que los partidos se ganan jugando.

“Lo que pueda decir Ochoa a nosotros no nos puede importar, si ellos cometieron un error en la mesa, nosotros estamos ajenos a eso, nada más no creo que en un partido de futbol se gana hablando, sino más bien dentro del campo, estamos tranquilos, saldremos a ganar como lo hemos hecho hasta ahora”, dijo tajante.

“Yo no pienso en perder, pensando en qué pasará después, el ahora es que estamos primero, estamos en una racha importante que no queremos perder, lo que digan ellos no voy a entrar en detalles, nada más pienso en mi equipo, en cosas a corregir y que nos acerque al anhelado título, obvio es un partido importante, que marcará un antes y un después, pero paso a paso, sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo”, agregó.

A pesar de ello, el jugador charrúa reconoció que el encuentro será un gran parámetro para los celestes de cara a la Liguilla.

“Es un gran parámetro, nosotros primero, ellos segundo, luchando por el liderato, ya estuvimos analizando al rival donde podemos sacar ventaja, que se aun buen partido donde podamos salir victoriosos” , explicó .

“No sé si es el partido del año, pero sí es un partido importante, ellos vienen haciendo bien las cosas, así que no tengo dudas que va a ser un lindo espectáculo y que todos lo vamos a disfrutar”, añadió.

