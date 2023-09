Cuauhtémoc Blanco tras visitar la casa de un aficionado azulcrema: "Me quedé sorprendido"

El histórico americanista Cuauhtémoc Blanco visitó la casa de un aficionado azulcrema recalcitrante en California. Fue el propio dueño Alexis Domínguez quien invitó a su ídolo después de que el exfutbolista aceptó tomarse una foto con él.

"El pasado domingo, Alexis Domínguez se acercó a pedirme una foto y un autógrafo. Además, me hizo la invitación para ir a su casa a ver toda su colección del Club América. Lo hice con gusto y me quedé sorprendido, porque él es uno de los americanistas más apasionados que he conocido a lo largo de mi carrera", posteó Blanco en su cuenta de X.

El pasado domingo, Alexis Domínguez se acercó a pedirme una foto y un autógrafo. Además, me hizo la invitación para ir a su casa a ver toda su colección del Club América. Lo hice con gusto y me quedé sorprendido, porque él es uno de los americanistas más apasionados que he… pic.twitter.com/qqXcFa9TCX — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 26, 2023

Se sabe que en California se concentran miles de aficionados de las Águilas, y que específicamente Los Ángeles es la ciudad con más aficionados al club después de la CDMX. El Cuauh pasó un rato con la familia y aseguró haber quedado sorprendido con la cantidad de detalles que hay en la casa en la que firmó muros, prendas de ropa, fotografías y hasta un sillón.

Como parte de su agenda de trabajo el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco viajó a Los Ángeles para una junta estratégica en el consulado mexicano de aquella ciudad con la intención de consolidar a su estado como destino turístico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! JOSÉ MOURINHO CONFIRMÓ QUE FUE CONTRATADO POR EL "MEJOR EQUIPO DE MÉXICO”