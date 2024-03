¿Decepcionado? Usuarios critican a Kun Agüero porque "lamentó" que tendrá una niña

La espera de un bebé, cuando se trata de un embarazo deseado, es una noticia que causa felicidad. Aunque en el caso de Sergio 'Kun' Agüero, tuvo una reacción muy peculiar en redes sociales cuando se le felicitó porque será padre de una niña.

Por medio de Instagram, Agüero y Sofía Calzetti, su actual pareja, informaron la semana pasada que ella está embarazada, por lo que tendrán a una pequeña niña. Será la segunda hija para el exfutbolista, después de Benjamín, a quien tuvo con Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona.

"Emoción inmensa! Te estamos esperando hijita", escribió la actriz en la publicación. No obstante, en medio de una transmisión en streaming, la emoción del 'Kun' no fue tal, con una respuesta rara que no pasó desapercibida para los aficionados en redes sociales.

“Kun” Porque se lamentó de que sea nena la hija que está esperando: “Bueno… viste… es nena… qué se yo…”. pic.twitter.com/JW9z8DwSkZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 17, 2024

"Vo a ser padre después de 15 años. Así que será nada más y nada menos que nena. Estoy contento, obviamente, pero es nena", compartió el exjugador. Su reacción ha generado todo tipo de respuestas, pues mientras hubo quienes lo vieron como un desplante de decepción, otros usuarios consideraron que su respuesta fue porque Agüero sabe que tendrá que cuidarla de los comentarios de la gente en redes.

De hecho, en el video que se viralizó en redes ya hubo comentarios de mal gusto, machistas y misóginos sobre la nena, quien, sin siquiera haber nacido, ya es víctima de acoso en el internet.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COMENTARISTA 'BROMEA' SOBRE KATE MIDDLETON EN PLENA TRANSMISIÓN DE LA FA CUP