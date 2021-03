Dick Stockton, reconocido cronista de MLB, NFL y NBA, se retira tras 55 años de trabajo

Carlton Fisk se retiró del beisbol en 1993, pero el locutor que llamó a su famoso jonrón de la Serie Mundial acaba de anunciar el suyo.

Dick Stockton se aleja después de una carrera de 55 años que incluyó períodos en Fox, CBS y NBC. Había reducido el trabajo en los últimos años, haciendo solo juegos de la NFL para Fox, y dijo el viernes durante una entrevista telefónica que había estado contemplando la jubilación durante el año pasado.

"Es un sentimiento instintivo que tienes que has hecho lo que has logrado", dijo. “No pensé que quería seguir haciéndolo y desafiar la edad y decir: 'Mira, quiero seguir, quiero demostrar que puedo hacerlo'. Ese no es el punto. Decidí que ahora era el momento de hacerlo ".

Stockton, de 78 años, convocó al menos mil 545 juegos en la cadena de televisión, pero el momento que se destaca es el dramático jonrón ganador de Fisk en la 12a entrada del Juego 6 de la Serie Mundial de 1975 que le dio a los Medias Rojas de Boston un 7- 6 victoria sobre los Rojos de Cincinnati.

