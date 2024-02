Don Beto, creador de la porra de Pumas, es exhibido en redes sociales

Hace un par de semanas Don Beto, personaje que se hizo famoso por haber compuesto el ya popular 'CEÚ, CEÚ, PUMAS', ha sido tema de conversación en redes sociales luego de que 'destaparan' algunas publicaciones subidas de tono.

Luego de que los comentarios se hicieran virales, el mismo Don Beto salió en un video aclarando lo que pasó, asegurando que todas las capturas de pantalla que se habían viralizado son 'Fake News'.

"Me siento bastante sorprendido por una serie de 'Fake News' que están publicando, soy un hombre que tiene pareja. Me ofende mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer una serie de ofensas a mi persona y a mi familia. Les digo que no es cierto", comentó en su video, donde explica lo ocurrido.

Don Beto ha sido objeto de burlas y memes en redes sociales, incluso algunos aficionados han motivado la idea de funar o cancelar al creador de la porra más reciente del equipo auriazul.

Recordemos que las publicaciones de Twitter son mensajes obscenos a varias mujeres que son usuarias de esta red social, incluso se habla de que Don Beto es 'cliente del mes' por comprar contenido para adultos en X.

