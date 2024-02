Tras caer 6-0 ante Al-Nassr, Messi ‘presume’ en redes la Copa del Mundo: Cristiano Ronaldo no responde

Las últimas semanas han sido basante complicadas para Lionel Messi, pues durante la pretemporada con el Inter de Miami no han podido ganar ni un solo juego y no solo eso, si no que se llevaron una goleada de 6-0 por parte del Al-Nassr, aun sin tener a Cristiano Ronaldo en la cancha.

Esta goleada al Inter de Miami causó mucho revuelo en redes sociales entre fanáticos de Messi y de Cristiano Ronaldo, pero lo que ha dado más de que hablar ha sido la decisión que tomó Lionel Messi que después de ser criticado por una de las mayores goleadas de su carrera, decidió ‘presumir’ de nuevo la Copa del Mundo en Instagram.

Antes del partido vs Al-Nassr, Messi tenía de foto de perfil a él recibiendo su octavo balón de oro y horas después de ser goleado, puso la foto en la que se encuentra levantando la Copa del Mundo con Argentina, por lo que varios aficionados en redes sociales han especulado que es un mensaje para Cristiano Ronaldo por la rivalidad deportiva que han tenido ambos desde hace varios años.

Nueva foto de perfil en Instagram para Messi Sale el Balón de Oro Entra la Copa del Mundo pic.twitter.com/51Zy9U12hd — Diario Olé (@DiarioOle) February 3, 2024

De igual forma en redes sociales empezó a correr el rumor de que Cristiano Ronaldo también habría cambiado su foto de perfil con el trofeo de la Copa de Arabia, que esteticamente es muy similar a la Copa del Mundo, pero esto es completamente falso, ya que ‘CR7’ no hizo ningún cambio en sus redes sociales.