Donovan Carrillo: David Faitelson aclaró polémico tuit sobre sexualidad del patinador

Todos lo seres humanos tenemos cerebro,algunos lo utilizamos,otro no. Le diré a quienes no lo utilizan que yo jamás dije que Donovan Carrillo fuese homosexual. A mí, sus preferencias sexuales me importan un cacahuate. Dije que había sufrido homofobia por el deporte que practica. https://t.co/DpDGb7Nzs0

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 8, 2022