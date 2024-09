Edgar Chairez pide al americanismo estar pendiente de sus peleas

Luego de visitar la Ciudad de México en su última pelea, y tener una entrevista excluida RÉCORD en la que declaró su amor por el América, Edgar Chairez pudo cumplir algunos de sus sueños como conocer el Nido, a los jugadores actuales y en especial a su máximo ídolo, Cuauhtémoc Blanco.

Debido a esto, muchos fanáticos azulcremas se sintieron identificados con el peleador y comenzaron a apoyarlo. Inclusive, como Edgar tuvo que pelear al mismo tiempo que las Águilas enfrentaban el clásico joven ante Cruz Azul, los aficionados fueron informado a Chairez cómo iba el marcador.

"Siempre andamos al tanto, de hecho, ya me tocó pelear en un clásico. Me acuerdo que cuando estaba en el túnel para salir, la gente me estaba gritando: ‘¡Ya vamos ganando 2-0!’, y yo: ‘¡Ah, qué chido!’. Qué chingón que la raza ya me identifica como americanista, y después de que el América me invitó, sí despunté en seguidores, y muchísimos eran americanistas”, recordó el 'Cholo', quien ese día consiguió una gran victoria ante Daniel Lacerda.

Desde esa visita a Coapa, Cháirez ha mantenido su vínculo con los jugadores del equipo, y su lealtad al América sigue siendo firme. “Tengo mucho contacto con los jugadores, así que yo sigo firme con mi americanismo. He ido a las últimas tres finales. Fui hace un par de semanas al partido acá en San Diego y bueno, espero que puedan ser campeones por tercera vez consecutiva, y ahí voy a estar también viéndolos", señaló el Chicali.

Para el peleador, el futbol y el Club América siempre han sido parte fundamental de su vida, una pasión que ha llevado consigo incluso al octágono. “La verdad, muy contento, porque el fútbol era todo para mí, y lo reflejé en otro deporte. Sigo siendo fan número uno y así seguiré; el fútbol va a ser mi pasión toda la vida”, declaró Edargar, dejando claro que su amor por el América no tiene fecha de caducidad.

Chairez concluyó con un mensaje especial para la afición americanista, pidiendo que estén atentos a su carrera en las MMA. “Espero que, tanto yo como ellos, estén al pendiente de mí, porque yo los represento. Soy el peleador que representa al América en la élite mundial de las MMA”, afirmó, mostrando el orgullo que siente al llevar los colores azulcrema en cada una de sus peleas.

