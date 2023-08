Emilio Osorio recuerda que conoció a Memphis Depay gracias a unas galletas

Los finalistas de La Casa de los Famosos México siguen dando de qué hablar gracias a las múltiples entrevistas que siguen dando tras la primera semana desde que terminó el reality show de Televisa que generó popularidad entre la gente mexicana.

Emilio Osorio, que quedó en quinto lugar del programa, reveló que curiosamente conoció a Memphis Depay, actual jugador del Atlético de Madrid, y pudo hablar con él y escucharlo grabar unas canciones, gracias a unas galletas, como contó en su curiosa anécdota.

“Me pasó una cosa muy loca. Tengo un video que le mandé a un sobrino mío, conocí a un jugador que se llama Memphis Depay. Me pasó de que lo vi y dije 'güey, este tiene que ser futbolista', pero no lo reconocí. Entonces en inglés le dije 'hola' y le ofrecí galletas.

“Y dijo 'ah, the mexican guy (el chico mexicano)', y me le quedé viendo y le dije 'creo que alguien de mi familia te conoce', y antes de que terminara de decirle me dijo 'sí, sí, sí, alguien de tu familia me conoce seguramente'. Y ya cuando vi quien era, dije 'órale, fue una experiencia chida'”, recordó Emilio Osorio en entrevista a La Caminera, un programa de exafm.

Ahí mismo señaló que el futbolista ex del Barcelona y del Manchester United, se encontraba grabando unas canciones en neerlandés, por lo que se quedó a convivir con ellos y prometió que pronto saldrán videos de ese momento curioso que vivió con Memphis Depay.

