Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, confesó que sueña con ser DT de Chivas

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro está por concluir su mandato en la silla más caliente para un político, y ya piensa en su futuro, ahora quiere probar suerte en otra de sus pasiones que es el futbol.

El mandamás de Jalisco sabe que le queda poco tiempo en la política, pero ya tiene algo preparado para futuro próximo y podría ser desde el banquillo de un equipo de la Liga MX.

“Yo quiero dedicarme al futbol, imagínate si yo me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adicional me voy a volver loco y el futbol es buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión”, comentó en entrevista con Adela Micha.

“Estoy estudiando para hacer entrenador, estoy haciendo un curso en línea de la Federación de Argentina y quiero prepararme aún más y me gustaría ser el entrenador de las Chivas, es el sueño de mi vida”, resaltó Alfaro.

Y es que, Enrique Alfaro quien tomó el mandato en Jalisco en 2018, dejará su puesto el 5 de diciembre para dar por finalizado su sexenio.

